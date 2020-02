Harzkliniken sagen Reanimations-Lehrgang wegen Corona ab

Die für den Donnerstagabend um 18 Uhr geplante Reanimations-Übung der Patientenakademie der Asklepios-Harzklinik Goslar fällt aus. Das teilte die Klinik in einer Pressemitteilung mit. Der Grund sei demnach die allgemeine weltweite Lage zum neuartigen Corona-Virus, COVID-19, und die vor allem besondere Art des Themas, Reanimation mit praktischen Übungen. Denn bei „Reanimation für Laien, Leben retten in Sekunden – Tipps mit Übungen“ sollten Besucher die Wiederbelebung auch selbst an Puppen lernen und testen, erklären die Organisatoren. Die Veranstaltung soll zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt werden.

Enger Kontakt mit Materialien

Referent Prof. Dr. med. Jörn Heine, Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin und Ärztlicher Direktor der Harzkliniken, erläutert die Absage: „Es ist eine allgemeine, vorbeugende Schutzmaßnahme, da es sich hier um eine öffentliche Veranstaltung handelt, bei der insbesondere vorgesehen war, in praktischen Übungen an Puppen die Reanimation zu üben – gerade dabei gibt es naturgemäß engeren Kontakt mit Materialien, und das wollen wir angesichts der weltweiten derzeitigen Lage und Diskussion um das Corona-Virus vermeiden. Wir bitten für die Maßnahme herzlichst um Verständnis.“