Geld aus Strafverfahren geht in gemeinnützige Einrichtungen

Die Gerichte des Landgerichtbezirks Göttingen haben im vergangenen Jahr wieder Geldauflagen an gemeinnützige Einrichtungen zugewiesen: Insgesamt 225.609 Euro sind an verschiedene Institutionen der Region geflossen. Darauf macht das Landgericht Göttingen aufmerksam.

Die Zuweisungen gingen im Jahr 2019 an insgesamt 107 Empfänger, die größtenteils in der hiesigen Region ansässig sind. Es hat sich dabei stets um Geldauflagen gehandelt, die im Rahmen von Strafverfahren zugewiesen worden sind, und zwar vom Landgericht Göttingen sowie von den Amtsgerichten Osterode, Herzberg, Duderstadt, Einbeck, Göttingen, Hann. Münden und Northeim. Die Zuweisungsempfänger sind regelmäßig in einer vom Oberlandesgericht Oldenburg aufgestellten Liste der Empfänger verzeichnet. Im Jahr 2019 gingen die Zuweisungen an Einrichtungen aus folgenden Bereichen: 11.755 Euro an Einrichtungen der Straffälligen- und Bewährungshilfe, 4.980 Euro an Einrichtungen der allgemeinen Jugendhilfe, 28.110 Euro flossen in Hilfe für Gesundheitsgeschädigte und Behinderte, 11.750 Euro in Hilfe für Suchtgefährdete, 37.018 Euro in das Allgemeine Sozialwesen, 9.260 Euro in Einrichtungen für Verkehrserziehung und Verkehrssicherheit, 8.100 Euro in den Natur- und Umweltschutz und 114.636 Euro an sonstige Organisationen, unter anderem kirchliche Organisationen.

Die Höhe der jährlich zugewiesenen Geldauflagen unterliegt teils erheblichen Schwankungen. So sind im Jahr 2018 beispielsweise 266.400 Euro weitergegeben worden, im Jahr 2016 hingegen waren es mehr als 400.000 Euro, die geflossen sind.