Göttinger Heinz-Erhardt-Stele beschmiert

Unbekannte haben die Stele von Heinz Erhardt am nach ihm benannten Platz am Weender Tor in Göttingen mit Sprüchen beschmiert. Darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Demnach beschrieben ein oder mehrere unbekannte Täter das Abbild des Komikers in seiner Rolle als Verkehrspolizist mit dem Schriftzug „ACAB“ und den Worten „Auch Du“. Die Beamten wurden am Dienstagmorgen über die Sachbeschädigung informiert, der genaue Tatzeitpunkt stehe noch nicht fest, heißt es in der Mitteilung. Es sei zudem unklar, ob sich die mit türkisfarbenem Permanent-Marker geschriebenen Schriftzüge wieder entfernen lassen. Das Staatsschutzkommissariat ermittelt, Hinweise werden unter 0551/491-2115 entgegengenommen.