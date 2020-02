Feuerwehreinsatz am „Panoramic-Hotel“ in Hohegeiß

Hohegeiß. Am Samstag, dem 22.Februar, gegen 17.30 Uhr, wurden die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr am „Panoramic-Hotel“ in Hohegeiß eingesetzt. Aufgrund des Sturmes hatten sich mehrere Aluminiumabdeckungen der Aussenfassade gelöst und fielen zu Boden. Die Gefahrenstelle konnte aufgrund der Höhe (10. bis 16. Stock) nicht beseitigt werden. Der Gefahrenbereich wurden somit großräumig abgesperrt. Zu Personenschäden oder größeren Sachschäden kam es glücklicherweise nicht. pol