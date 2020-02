500 Klimaschutz-Pakete verteilt

Klima- und Umweltschutz haben sich auch Dank der zahlreichen Aktionen von Fridays for Future fest im alltäglichen Handeln vieler Menschen etabliert. Dies macht sich auch beim alltäglichen Einkauf in der Göttinger Innenstadt bemerkbar. So konnte im Februar bereits das 500. Klimaschutz-Paket als Belohnung für klimafreundlichen Konsum an eine Kundin ausgegeben werden.

Das Klimaschutz-Paket ist Bestandteil des Projekts „Klima shoppen – Göttingen genießt bewusst“, in dem die Energieagentur Region Göttingen den Konsumenten in der Göttinger Innenstadt viele Möglichkeiten aufzeigt, wie der alltägliche Einkauf oder der Besuch eines Restaurants oder Cafés möglichst umwelt- und klimafreundlich gestaltet werden kann.

Klimafreundlich konsumieren

Gemeinsam mit der Stadt Göttingen, Pro-City sowie Einzelhandelsgeschäften und Gastronomiebetrieben wurden verschiedene klimafreundliche Maßnahmen entwickelt, die die Konsumenten einfach und praktisch beim Einkaufen, dem Besuch eines Cafés oder Restaurants integrieren können. Dazu gehören beispielsweise das Mitbringen der eigenen Einkaufstasche, die Verwendung von Mehrweg-Bechern oder der Verzicht auf Plastikstrohhalme.

Über die Göttinger Klima-Karte wird man für dieses klimafreundliche Konsumieren belohnt: Konsumenten erhalten für die Umsetzung der klimafreundlichen Maßnahmen Stempel in die Klima-Karte. Sind alle Stempel gesammelt, erhalten die Kunden in den beteiligten Geschäften ein Klimaschutz-Paket und unterstützen gleichzeitig ein Klimaschutz-Projekt in Göttingen. Das Klimaschutz-Paket enthält beispielsweise ein Obst- und Gemüsenetz, einen Fair-Cup, einen Bambus-Strohhalm und ein praktisches Bienenwachstuch.

Sponsoren unterstützen das Projekt

Ermöglicht wird das Klimaschutz-Paket durch die Förderung der Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten gGmbH. Diese unterstützt Klimaschutzprojekte in Göttingen. „Gern unterstützt die EKM solche Klimaschutzprojekte, die nah am Bürger sind und vor allem Wirkung zeigen“, betont Armin Schülbe von der EKM.

Neben den aktuell 35 beteiligten Unternehmen freut sich auch Projektleiter Benjamin Dörr über die positive Resonanz der Konsumenten, die die Klima-Karte gut annehmen.

„Viele Kunden fragen auch in Geschäften nach der Klima-Karte, die sich bisher noch nicht am Projekt beteiligen. Diese Nachfrage weckt häufig das Interesse der Läden, sich ebenfalls am Projekt zu beteiligen“, schmunzelt Dörr. „Ich mag das Projekt Klima-Shoppen sehr, da es ohne zu mahnen auf umweltschonende Maßnahmen in unserem täglichen (Konsum-)Verhalten aufmerksam macht“, verdeutlicht eine Inhaberin der Klima-Karte. Das großes Interesse von Seiten der Kunden an der Klima-Karte bestätigt auch Tony Hartwig vom Bioladen in der Burgstraße: „Mit der Klima-Karte kommt man mit den Kunden sehr schnell zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit ins Gespräch und kann verdeutlichen, was wir bereits zu dem Thema alles machen.“

Bedeutung von Nachhaltigkeit nimmt zu

„Klimaschutz und Nachhaltigkeit spielen für viele Kunden eine immer größere Rolle und kann somit maßgeblich die Kaufentscheidung beeinflussen“, weiß auch Frederike Breyer, Geschäftsführerin von Pro City.

Passend zum anstehenden Frühjahr werden auch einige Eisdielen mit in das Projekt einbezogen. Diese geben anstatt Plastik-Löffeln essbare Eislöffel an ihre Kunden aus.

Weitere Informationen zum Projekt finden Interessierte online unter der Adresse www.earg.de/klimashoppen.