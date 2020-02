Fahrzeug landet im Straßengraben

Buntenbock. Aufgrund eines während der Fahrt aufgetretenen technischen Defektes an seinem Pkw geriet ein 63-jähriger Fahrzeugführer am Samstagmittag auf der B 241 bei Buntenbock ins Schleudern. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte zuvor noch mit mehreren Verkehrszeichen und Leitpfosten. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Straßenmeisterei und eine Spezialfirma wurden angefordert, weil an der Unfallstelle Betriebsstoffe ausliefen. Ersten Ermittlungen und Zeugenangaben zufolge war ein plötzlich und unerwarteter Schaden an der Radaufhängung des Pkw aufgetreten. Es entstand Sachschaden von mindestens 8000 EUR. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt. pol

