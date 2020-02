Bestmögliche Betreuung für den Nachwuchs mit Diabetes

Diabetes-Team der Klinik für Kinder und Jugendmedizin der UMG mit Zertifikat der DGG zum „Diabeteszentrum DGG“ (von rechts): Simon Badura (Arzt in Weiterbildung), Dr. Markus Röbl (Oberarzt und Kinderdiabetologe), Clemens Freiberg (Oberarzt und Kinderdiabetologe),Dr. Ann-Kathrin Borrmann (Kinderärztin), Sandy Weidner (Ökotrophologin),Tanja Ertl (Kinderkrankenschwester), Franziska Mey (Diabetesberaterin DDG), Bianca Henneke (Kinderkrankenschwester), Michaela Kuske (Dipl.-Sozialpädagogin), Theresa Valentin (Psychologin), Sabine Friedrich (Diabetesberaterin DDG).

Das Leben mit Diabetes ist besonders für Kinder und Jugendliche mit ihren Familien eine Herausforderung. Insgesamt leben in Deutschland zur Zeit etwa 32.500 Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 19 Jahren mit Diabetes. Mehr als 200 Kinder und Jugendliche mit Diabetes und ihre Familien werden jedes Jahr in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) regelmäßig betreut.

Jetzt ist das Diabetes-Team der Klinik für sein Behandlungs- und Betreuungskonzept ausgezeichnet worden. Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) hat der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der UMG das Zertifikat „Zertifiziertes Diabeteszentrum DDG“ verliehen. Mit dem Zertifikat zeichnet die DDG Einrichtungen aus, die hohe definierte Anforderungen erfüllen und damit eine qualitativ hochwertige Versorgung sicherstellen.

In den Leitlinien von Fachgesellschaften wie der DDG sind wissenschaftlich fundiert die aktuellen Empfehlungen für die Behandlung von Diabetes in Klinik und Praxis festgehalten. Aus diesen Leitlinien hat die DDG auch die Richtlinien für die Zertifizierung der spezialisierten Behandlungseinrichtungen für Menschen mit Diabetes Typ 1 und Diabetes Typ 2 abgeleitet. Erhält eine Einrichtung eines der Zertifikate der DDG, können Patienten sicher sein, dass sie in dieser Klinik oder Praxis leitliniengerecht behandelt werden. Die Zertifizierung ist damit ein „Qualitätssiegel“ und dient der Orientierung auf der Suche nach geeigneten Behandlern.

„Die Zertifizierung der DDG zeigt uns und unseren Patienten, dass die Behandlung in unserer Klinik in allen Bereichen den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen. Das bringt unseren Patienten Sicherheit und ist für uns und unser Team zugleich eine Anerkennung für die täglich zu leistende Arbeit“, sagt Clemens Freiberg, Oberarzt und Kinderdiabetologe in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der UMG. „Diabetes im Kindes- und Jugendalter kann man zwar auch heute nicht heilen, aber gut behandeln. Richtig eingestellt und mit entsprechender Schulung kann jedes Kind und jeder Jugendliche mit Diabetes gut und ohne große Einschränkungen leben. Dabei helfen wir“, sagt Clemens Freiberg.

Im zertifizierten Diabeteszentrum der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der UMG arbeitet ein interdisziplinäres Team aus erfahrenen Ärzten, Kinderdiabetologen, Diabetesberaterinnen, Kinderkrankenschwestern und -pflegern, eine Psychologin und eine Sozialarbeiterin zusammen.

Ursache des Diabetes im Kindes- und Jugendalter ist fast ausschließlich ein Insulinmangel aufgrund des sogenannten Typ-1-Diabetes, einer Autoimmunerkrankung. Typische Anzeichen sind großer Durst, häufiges Wasserlassen und Gewichtsabnahme. Wird die Diagnose nicht rechtzeitig gestellt, trocknet der Körper aus und übersäuert. Das Diabetes-Team in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der UMG unterstützt Kinder, Jugendliche und ihre Familien darin, zu begreifen und damit umzugehen, dass der Typ-1-Diabetes ein Leben lang bleibt. Das fehlende Insulin muss ersetzt werden.

Fortschritte in der Diabetes-Technologie, wie die Entwicklung neuer Insulinpumpen und Glucosesensoren, die den Gewebezucker unter der Haut kontinuierlich messen, bieten Vorteile bei der Behandlung von Kindern. Mit Hilfe dieser neuen technischen Geräte können auch Kleinkinder, Vorschulkinder oder junge Schulkindern eine Unterzuckerung erkennen.

Für den Umgang mit dem Diabetes und mit der hilfreichen Technik bietet das Diabetes-Team eine strukturierte Schulung an: Die Familien lernen, dass der Körper immer Insulin braucht und dass eine passende Portion Insulin zu den Mahlzeiten gegeben werden muss. Dazu werden die Kinder und ihre Familien zwei Wochen in der Klinik geschult. „Unser vorrangiges Ziel in der Behandlung von Diabetes von Kindern und Jugendlichen ist es, akute Komplikationen zu vermeiden. Langfristig wollen wir Folgeerkrankungen vermeiden helfen oder zumindest zeitlich weiter hinausschieben. Dazu gehört auch, die Kinder vor psychosozialen Folgen der chronischen Erkrankung möglichst zu bewahren“, sagt Clemens Freiberg.

Trotz der verbesserten Behandlungsmöglichkeiten tragen gerade die Mütter von jungen Kindern mit Diabetes eine besondere Belastung. 2019 zeigte die sogenannte AMBA-Studie zu Alltagsbelastungen der Mütter von Kindern mit Typ-1-Diabetes, dass in Deutschland infolge der Diabetesdiagnose 39 Prozent der Mütter ihre Berufstätigkeit reduzieren und zehn Prozent sie aufgeben.

Bei Vätern ergeben sich kaum Veränderungen. In Kindergarten und Schule werden Kinder mit Diabetes immer noch unzureichend betreut.