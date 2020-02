Personal beklagt: Klima in Gefängnissen wird rauer

Die Zahl der Übergriffe, bei denen Justizvollzugsbeamte in den niedersächsischen Gefängnissen verletzt wurden, hat sich in den vergangenen vier Jahren mehr als verdoppelt. In den ersten zehn Monaten des Vorjahres verzeichnete die Statistik landesweit 40 Angriffe auf Bedienstete und 356 gewaltsame...