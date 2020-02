A7: Unfälle mit mehreren Lkw – Gefahrenstoffe vermutet

Verletzt wurden mehrere Lkw-Fahrer bei einem Unfall auf der A7 am Mittwochvormittag, 19. Februar. Die Fahrbahn in Richtung Süden ist gesperrt. Am Mittag kam es am Stauende kurz hinter dem Autobahndreieck Drammetal zu einem weiteren Unfall, in den wieder mehrere Lkw verwickelt waren. Darüber berichtet die Polizei Göttingen.

Demnach kam es bereits gegen 8 Uhr morgens zum ersten Unfall, über die Ursachen machte die Polizei keine Angaben. In den Unfall verwickelt war auch ein mit Gefahrstoffen beladener Lkw, unklar ist die genaue Art der Stoffe. Verkehrsteilnehmer, die sich im Stau befinden, werden dringend gebeten, keine brennbaren Gegenstände aus dem Fenster zu werfen, mahnt die Polizei. Zudem wurden vermutlich zwei Lkw-Fahrer verletzt.

Am Mittag informierte die Polizei, dass es gegen 13 Uhr am Stauende zu einem weiteren Unfall kam. Hinter dem Autobahndreieck Drammetal fuhren drei Lastwagen auf den Stau auf, dabei wurde nach ersten Informationen ein Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt. Die A7 ist ab Drammetal in Fahrtrichtung Kassel voll gesperrt. Die Polizei empfiehlt dringend, den gesamtem Bereich samt der geläufigen Umleitungsstrecken weiträumig zu umfahren.POL