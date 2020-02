22-Jähriger bei Schlägerei mit Schlüssel verletzt

Am Montag, 17. Februar, wurde ein Mann bei einer Schlägerei in Goslar verletzt.

Ein 22-Jähriger wurde verletzt bei einer Schlägerei am Montagabend, 17. Februar, in Goslar. Darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Demnach kam es gegen 19.50 Uhr vor einem Schnellrestaurant in der Carl-Zeiß-Straße zwischen mehreren Personen zu der Auseinandersetzung. Ein 55-jähriger und ein 42-jähriger Goslarer schlugen unter anderem mit einem Schlüssel auf zwei jüngere Männer, 22 und 25, ebenfalls aus Goslar, ein. Der 22-jährige wurde dabei verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Goslar gebracht.POL