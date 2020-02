Masern-Impfung ist ab März bundesweit Pflicht

Am 1. März tritt bundesweit das Masernschutzgesetz in Kraft. Damit wird die Masernimpfung für Kinder, die in die Kita oder Schule gehen, verpflichtend. Die Impfpflicht gilt auch für Tageseltern, Kita-Personal, Lehrkräfte und Beschäftigte im Medizinbereich. Davon ausgenommen sind Kinder unter einem Jahr, Personen, die die Impfung nicht vertragen und Menschen, die vor 1970 geboren sind. Darauf macht die Krankenkasse IKK in einer Pressemitteilung aufmerksam.

Zunächst ist das Gesetz nur für Kinder relevant, die ab Anfang März neu in betroffenen Einrichtungen aufgenommen werden und für Personen, die dort eine neue Beschäftigung beginnen. Alle anderen haben Zeit bis zum 31. Juli 2021, um den Nachweis über ihre erfolgte Impfung oder eine bestehende Immunität zu erbringen. „Ziel des Gesetzes ist es, den individuellen Schutz speziell von stark gefährdeten Personengruppen zu verbessern und einen ausreichenden Gemeinschaftsschutz vor Masern-Infektionen zu erreichen“, erklärt Uwe Kuhlmann, Regionalgeschäftsführer der IKK classic. „Deshalb hat die Bundesregierung den Fokus auf Personen gelegt, die regelmäßig in Gemeinschafts- und Gesundheitseinrichtungen mit anderen Personen in Kontakt kommen.“

Große Impflücken

Trotz vieler Aufklärungskampagnen sind die Impflücken bei Masern in Deutschland zu groß, meint die IKK. Laut Robert Koch-Institut haben zwar 97,1 Prozent der Schulanfänger die erste Impfung bekommen, aber bei der entscheidenden zweiten Masernimpfung würden große regionale Unterschiede auftreten, sodass auf Bundesebene die gewünschte Impfquote von 95 Prozent nicht erreicht werde. Erst mit dieser Quote sei jedoch ein Gemeinschaftsschutz gewährleistet. „Niedersachsen ist von der angestrebten Impfquote nicht weit entfernt“, sagt der IKK classic-Regionalgeschäftsführer. „Das Landesgesundheitsamt hat festgestellt, dass 93,2 Prozent der Schulanfänger im Jahr 2018, deren Impfausweis bei der Schuleingangsuntersuchung vorlag, mindestens zweimal gegen Masern geimpft waren, im Landkreis Göttingen waren es 94,2 Prozent.“

Die Ständige Impfkommission empfiehlt die erste Teilimpfung zwischen dem vollendeten 11. und 14. Lebensmonat. Die zweite Impfung sollte frühestens vier Wochen nach der ersten Impfung und spätestens gegen Ende des zweiten Lebensjahres gegeben werden. Sie sei wichtig für einen sicheren und kompletten Impfschutz. Verpasste oder verschobene Impfungen sollten so bald wie möglich nachgeholt werden, rät die Krankenkasse. „Die Kosten für die Impfungen übernehmen die Krankenkassen“, versichert Uwe Kuhlmann.

Eine Masern-Infektion sei anders als vielfach angenommen keine harmlose Kinderkrankheit. Häufig führe sie zu Komplikationen und Folgeerkrankungen, dazu gehöre im schlimmsten Fall eine tödlich verlaufende Gehirnentzündung. Außerdem gehörten Masern zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten. Europaweit wurden im Jahr 2018 mehr als 12.350 Masernfälle gemeldet. Die IKK classic hat die Statistiken des Robert Koch-Instituts ausgewertet, demnach sind 2018 insgesamt 544 Personen in Deutschland an Masern erkrankt, 2019 waren es 514. Nordrhein-Westfalen war mit 135 Fällen im vergangenen Jahr das am stärksten betroffene Bundesland. Niedersachsen folgte mit 90 Erkrankten auf Platz zwei, wobei das Zentrum im Landkreis Hildesheim lag. Allein dort wurden 46 Infektionen gemeldet. Im Nachbarlandkreis Peine kamen weitere zehn hinzu.

Im Landkreis Göttingen wurden 2019 vier Infektionen mit dem Masernvirus gemeldet.