Großeinsatz nach Bombendrohung: Polizei sucht Zeugen

Göttingen. Die Hintergründe der Bombendrohung am Montag in Göttingen sind weiterhin unklar. Die Polizei bittet darum, verdächtige Beobachtungen zu melden.

Drei Tage nach der mutmaßlichen anonymen Bombendrohung zum Nachteil eines Hotels an der Kasseler Landstraße in Göttingen sind die genauen Hintergründe weiterhin unklar. Darüber informiert die Pressesprecherin der Polizeiinspektion Göttingen, Jasmin Kaatz, in einer Mitteilung. Demnach bittet die Polizei jetzt Passanten, Anwohner sowie auch Verkehrsteilnehmer, die am vergangenen Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr verdächtige Beobachtungen jeglicher Art im Umfeld des Hotels gemacht haben, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Die Bombendrohung am Montagmittag hatte einen Großeinsatz der Polizei mit Spezialhunden sowie die Räumung des betroffenen Hotels zur Folge. Ferner wurde die Kasseler Landstraße zwischen den Einmündungen Zollstock und Lütjen Feldweg für mehrere Stunden voll gesperrt, was laut Aussagen der Sprecherin „größere Verkehrsbehinderungen“ nach sich zog.