Göttingen. Die Kassler Landstraße in Göttingen ist wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. In anliegenden Hotel ist laut Polizei eine Bombendrohung eingegangen.

Eine anonyme Bombendrohung hat an der Kassler Landstraße in Göttingen am Montag, 10. Februar, einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei Göttingen in einer Pressemitteilung informiert, ist die Straße im Stadtteil in beiden Richtungen gesperrt, ein Hotel, gegen das sich die Drohung mutmaßlich richtet, wurde geräumt.

Die Polizei leitet den Verkehr zwischen den Einmündungen Zollstock und Lütjen Feldweg um. Das Hotel wird zur Zeit mit Spezialhunden abgesucht.POL