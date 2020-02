Christian Wulff: „Zusammenhalt ist eine Generationenaufgabe“

Ehrlich und zuvorkommend sein, friedlich und respektvoll miteinander umgehen – diese Werte seien keine Erfindung des Christentums. Sie hätten sich mit der Zeit durchgesetzt, basierend auf den Erfahrungen der Menschen in ihrem Umgang untereinander.

Früher sei ihre Berücksichtigung ganz normal gewesen, heute – so scheine es – nicht mehr. Mit diesen Worten begann GZ-Chefredakteur Jörg Kleine am Donnerstagabend die Podiumsdiskussion „Brücken bauen – Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Zeiten eines ansteigenden Populismus“ in der Lutherkirche Bad Harzburg. Eingeladen hatten die Luthergemeinde, der CDU-Stadtverband Bad Harzburg sowie das Wahlkreisbüro des CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Roy Kühne. Diskutanten waren Kühne selbst, der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff sowie der Bischof der Ev. Landeskirche Braunschweig, Dr. Christoph Meyns.

Zunehmende Aggression im Umgang miteinander – diese Entwicklung sei kein ausschließlich jugendliches Phänomen. Im Gegenteil: „Immer mehr ältere Menschen vergreifen sich heute im Ton, selbst in handgeschriebenen Leserbriefen, während junge Menschen, etwa im sozialen Netzwerk Instagram, eher friedlich unterwegs sind“, erzählte Kleine. Hetze und Beleidigungen kämen längst nicht mehr nur noch im Internet mit seinen Netzwerken und Foren vor, zur Verrohung hätte es jedoch beigetragen, wie Wulff glaubt. Es bestünden zwar viele berechtigte Sorgen, wie etwa die Migration oder die soziale Ungleichheit, es würden aber auch – und das wisse er aus eigener Erfahrung – speziell im Netz zahlreiche Unwahrheiten und erfundene Zitate verbreitet – etwa, dass die Grünen die deutsche Bevölkerung gegen Flüchtlinge austauschen wollten.

Umso gefährlicher sei es, dass es immer weniger Tageszeitungen gebe. „Anders als aus den Medien weiß man bei den kostenlosen Informationen aus dem Internet nie, woher sie stammen“, so Wulff. „Heute kann jeder sofort seine Meinung oder seine Ideen schreiben – oder eben beleidigen – und bekommt dafür direkt ein Echo, oft Bestätigung. Einen Brief abzuschicken oder persönlich mit jemandem zu sprechen, ist was ganz anderes, als nachts am Computer auf einen Knopf zu drücken.“

Roy Kühne sei in seiner Rolle als Politiker schon mehrfach angefeindet worden, wie er selbst sagt. „Ich kann zwar gut mit Kritik umgehen“, so Kühne, „wenn sich der Hass aber auch gegen meine Familie richtet, dann fragt man sich schon, warum man sich das eigentlich antut.“ Und da ist Kühne nicht der Erste: Arnd Focke, bis vor Kurzem Bürgermeister im niedersächsischen Estorf, war aufgrund von Drohungen von seinem Amt zurückgetreten. „Da ist für mich eine Grenze erreicht“, betonte Kühne. „Das sind Menschen, die sich zum größten Teil ehrenamtlich, nach ihrer Arbeit und oft mehrmals die Woche, in Vereinen und in der Politik für das Gemeinwohl einsetzen. Denen können wir das nicht zumuten und dürfen sie nicht alleine lassen.“ Der Staat müsse sie schützen – falls nötig mit aller Härte, so Kühne. „Da braucht es Sanktionen, die so deutlich sind, dass die Leute zweimal überlegen, bevor sie handeln.“ Von der Gesellschaft erwarte er, den Mund aufzumachen, Grenzen aufzuzeigen und sich von den Hassrednern und den Menschen, die Lügen verbreiten, öffentlich zu distanzieren, sagt Kühne. Aber auch, sich selbst wieder stärker einzubringen.

„Die Aufgabe für die kommende Generation ist es, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken“, unterstrich Wulff. „Das ist eine Aufgabe, ähnlich groß wie der Wiederaufbau nach dem Krieg oder die Wiedervereinigung zwischen Ost und West. Wenn Menschen sich nicht mehr engagieren, ist die Demokratie zu Ende.“ Bad Harzburgs Bürgermeister Ralf Abrahms, der sich aus dem Publikum in die Diskussion einbrachte, schlug in diesem Zusammenhang die Wiedereinführung eines verpflichtenden Sozialdienstes vor. Landesbischof Meyns sprach sich für eine stärkere Reglementierung der sozialen Netzwerke aus – gab jedoch gleichzeitig zu, dort selbst kaum unterwegs zu sein. Werte, wie die eingangs erwähnten, müssten heute wieder stärker in die Erziehung einfließen. Da seien die Eltern genauso in der Pflicht wie Lehrer oder Erzieher, so Meyns.

Mit Blick auf die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen, die am Abend ebenfalls Thema war, zeigten sich alle drei Diskussionsteilnehmer erleichtert über den Rücktritt des FDP-Mannes Thomas Kemmerich. Dieser war auch mit Stimmen der AfD ins Amt gewählt worden. „Man sollte wachsam bleiben, das Geschehene aber auch nicht überbewerten“, sagte Meyns. „Die AfD ist mit ihrem Vorhaben ja gescheitert. Das alles darf jedenfalls kein Symbol dafür sein, dass jetzt alles den Bach runtergeht.“