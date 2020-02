Alkoholisierter Gast randaliert

Goslar. Am Samstag, dem 8. Februar, um 2.45 Uhr meldete eine Bedienstete eines Hotels in der Clausthaler Str./ Goslar, dass ein alkoholisierter Gast Einrichtungsgegenstände des Hotels beschädigen sowie andere Gäste beileidigen und bedrohen solle. Bei Eintreffen der Polizeibeamten wurden auch diese von dem 33-jährigen Hamburger attackiert, so dass der 33-jährige in Gewahrsam genommen und der Polizeidienststelle zugeführt wurde. Bei einer Inaugenscheinnahme seines Hotelzimmers wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden. Aufgrund der erheblichen Ausfallerscheinungen, hervorgerufen durch Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum, wurde der Mann nach Begutachtung durch den sozialpsychiatrischen. Dienst des LK Goslar, bis zur Ausnüchterung in einer Spezialklinik untergebracht. pol

