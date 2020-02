Tempo 101 statt 50 – Fahranfängerin rast in Polizeikontrolle

Quedlinburg. Polizeikontrollen wurden zwei Frauen in Quedlinburg zum Verhängnis. Eine 38-Jährige fuhr gleich zweimal stark betrunken in eine Kontrolle.

Fahranfängerin 51 km/h zu schnell

Eine Fahranfängerin ist mit Tempo 101 statt der erlaubten 50 erwischt worden. Die 19-Jährige raste in der Nacht zum Samstag in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei. Gegen die junge Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Sie muss mit einem Fahrverbot, einer Verlängerung der Probezeit und einem speziellen Seminar rechnen.

Zweimal betrunken erwischt

Eine stark betrunkene Autofahrerin ist gleich zweimal in einer Nacht gestoppt worden. Zunächst kontrollierten die Beamten die 38-Jährige am Samstag gegen 22 Uhr. Die Quedlinburgerin hatte laut einem ersten Test einen Atemalkoholwert von 1,99 Promille, wie die Polizei am Sonntag in Halberstadt mitteilte. Kurz nach 1 Uhr stoppten die Beamten die Autofahrerin erneut – dieses Mal mit 1,78 Promille Atemalkohol. Der Führerschein der Frau war schon bei der ersten Kontrolle beschlagnahmt worden.