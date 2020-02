Körperverletzung endet im Polizeigewahrsam

Northeim. Am Freitagabend, 31. Januar, kommt es in der Straße Am Schützenrin gegen 22.55 Uhr im Verlauf einer Geburtstagsparty zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zweier männlicher Gäste, die dann in Handgreiflichkeiten endete. Hierbei schubste ein 26-jähriger Moringer seinen 28-jährigen Kontrahenten so stark, dass der aus Wulften stammende, 28-jährige Mann am Rücken verletzt wurde. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den alkoholisierten Täter noch auf der Flucht antreffen und festhalten. Hierbei beleidigte er die Beamten und leistete gegen weitere Maßnahmen erheblichen Widerstand. Zur Verhinderung weiterer Straftaten musste dieser dann bis zu seiner Ausnüchterung die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Gegen ihn wurden diverse Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

