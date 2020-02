3 schwer verletzte Personen

Seesen. Am 31. Januar gegen 19.05 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Seesener mit seinem Pkw die B 243 aus Richtung Seesen kommend und in Richtung Bornhausen fahrend. Hier kam er etwa auf halber Strecke zwischen Seesen und Bornhausen aus noch zu klärender Ursache nach rechts von der Fahrbahn auf den unbefestigten Randstreifen ab. Der Fahrer kann den Pkw nicht mehr auf die Fahrbahn zurück lenken und der Pkw prallt frontal gegen einen dortigen Baum. Der Fahrer und 2 weitere Insassen, eine 19-jährige Hahäuserin und ein 19-jähriger Seesener werden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Es entsteht ein Schaden von insgesamt ca. 6.000. pol

