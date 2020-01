Falsche Tankreihenfolge? Männer bespucken und schlagen Frau

Ein Auto wird betankt. In Seesen kam es danach zu einer Körperverletzung.

Seesen. In Seesen kam es am Donnerstagabend zu einer Körperverletzung. Die Polizei spricht von einem „Vorfall, der seinesgleichen sucht“.

Ein 36-jähriger Seesener betankte demnach gegen 18.15 Uhr seinen Pkw in der Braunschweiger Straße. Als er zum Bezahlen in das Tankstellengebäude ging, begaben sich zwei Männer zum Auto des Seeseners, in dem seine 32-jährige Lebensgefährtin mit ihrem Kleinkind wartete.

Bespuckt und geschlagen

Die beiden aus dem Bereich Bad Gandersheim stammenden Männer spuckten zunächst durch das geöffnete Fenster der Beifahrertür. Schließlich schlug mindestens einer der Männer mit der Faust in das Gesicht der jungen Frau und verletzte diese. Nach einem Gerangel fuhren die beiden mit ihrem Citroën vom Tankstellengelände.

Grund für den Angriff war laut Polizei offenbar, dass die beiden Gandersheimer mit der Betankungsreihenfolge nicht einverstanden waren. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen des Vorfalls sollten sich bei der Polizei Seesen unter Telefon 05381/9440 melden.

