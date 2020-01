4-Jähriger auf Straße geschleudert – Auto mit gelben Säcken

Seesen. Zu dem Unfall an einem Zebrastreifen in Seesen, bei dem ein Junge schwer verletzt wurde, gibt es neue Details. Ein Hinweis sticht besonders hervor.

An einem Zebrastreifen in Seesen war es am Mittwochmittag zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 4-Jähriger schwer verletzt wurde . Auch seine Mutter wurde verletzt. Der beteiligte Autofahrer flüchtete, die Polizei startete einen Zeugenaufruf. Jetzt veröffentlichen die Beamten neue Informationen zu dem Gesuchten.

Gelbe Säcke geladen

Die Ermittlungen laufen demnach auf Hochtouren. Die Polizei sucht jetzt einen etwa 60 Jahre alten Mann, der mit einem weißen oder silberfarbenen Kleinwagen mit Goslarer Zulassung an dem Unfall beteiligt war. In dem Fahrzeug sollen auffällig viele gefüllte gelbe Säcke mitgeführt worden sein.

Zeugen sollten sich bei der Polizei in Seesen unter Telefon 05381/9440 melden. Insbesondere wird die Zeugenaussage eines bislang unbekannten Fahrzeugführers benötigt, der am Fußgängerüberweg gewartet hatte und sich nach dem Unfall mit dem Fahrer des Unfallfahrzeugs unterhalten haben soll.