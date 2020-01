Neue Leiter für Schulen in Lauterberg, Gieboldehausen, Dransfeld

Im Schulausschuss des Landkreises Göttingen haben sich die Bewerber auf die Stellen als Schulleiter an den KGS in Gieboldehausen und Bad Lauterberg sowie eines Oberschulrektors an der OBS Dransfeld vorgestellt. Am Mittwoch stimmte auch der Kreistag einstimmig für die Kandidaten. Heike Lautenbacher...