4-Jähriger wird auf Straße geschleudert: Polizei sucht Autofahrer

Am Mittwoch kam es in Seesen auf der Bornhäuser Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Der mutmaßliche Verursacher entfernte sich später unerlaubt vom Unfallort. Das meldet die Polizei.

Eine 26-jährige Seesenerin betrat demnach gegen 12 Uhr mit ihrem 4-jährigen Sohn den Fußgängerüberweg in Richtung Schützenplatz an der Einmündung St.-Annen-Straße. Die junge Frau wurde dabei von einem Pkw erfasst. Sowohl die Mutter als auch ihr kleiner Junge wurden auf den Asphalt geschleudert. Die Frau verletzte sich nur leicht – ihr Sohn hingegen erlitt durch den Aufprall schwere Kopfverletzungen. Beide wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Hildesheimer Klinikum eingeliefert.

Der Verursacher hielt sich nach Zeugenangaben zunächst noch an der Unfallstelle und im näheren Umfeld auf. Letztendlich entfernte er sich jedoch mit seinem Auto unerlaubt vom Unfallort. Außerdem hatte er den Vorrang der beiden Fußgänger missachtete. Die Identität des Fahrzeugführers ist bislang nicht bekannt. Bei dem benutzten Pkw soll es sich um einen weißen Kleinwagen mit Goslarer Zulassung handeln.

Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sollten sich bei der Polizei Seesen unter Telefon 05381/9440 melden.