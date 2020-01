109 Einsatzkräfte löschen Bunker-Brand in Münchehof

Ein Großbrand hielt am Montagabend die Freiwilligen Feuerwehren des Seesener Stadtgebiets in Atem. In der Papier verarbeitenden Fasermühle des Fermacell-Werks stand ein Bunker innerhalb einer Werkshalle in Vollbrand. Insgesamt 109 Einsatzkräfte waren mehrere Stunden mit den Löscharbeiten...