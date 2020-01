Kein Coronavirus: Verdachtsfall in Göttingen bestätigt sich nicht

Die Sorge vor Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus lässt in deutschen Apotheken die Nachfrage nach Atemmasken steigen. Ein Infektionsexperte hält dagegen Schutzmaßnahmen von Bürgern wie das Tragen von Mundschutz derzeit für unnötig.

Göttingen. Der Verdacht eines an dem Coronavirus erkrankten Patienten hat sich nicht bestätigt. Damit gibt es keinen Verdachtsfall mehr im Landkreis Göttingen.

Der Verdacht eines an dem Coronavirus erkrankten Patienten in Göttingen hat sich nicht bestätigt. Darüber informierten der Sprecher der Universitätsmedizin Göttingen, Stefan Weller, und Dominik Kimyon, Sprecher des Gesundheitsamtes für die Stadt und den Landkreis Göttingen. Die Ergebnisse der Berliner Charité lagen bereits am Dienstagabend vor. Damit gebe es derzeit keinen Verdachtsfall mehr im Landkreis Göttingen.

