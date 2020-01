13. Harzer Kultur Winter lockt mit über 130 Terminen

Der Harzer Kultur Winter bietet pünktlich zu den Zeugnis- und Winterferien wieder jede Menge Abwechslung für Groß und Klein. Im 13. Jahr beteiligen sich 28 Veranstalter aus 22 Harzer Orten – darunter etwa auch Osterode, Bad Grund, Bad Lauterberg und Walkenried – mit mehr als 40 Veranstaltungen und über 130 Terminen an der Programmreihe.

Dabei warten die Organisatoren auch in diesem Jahr mit einer breiten Palette an spannenden Führungen und außergewöhnlichen Veranstaltungen auf. Bei einem Kunstkurs auf den Spuren Lyonel Feiningers wandeln, pure Dampfnostalgie im Traditionszug Richtung Brocken erfahren, auf klassischen Winterwanderungen in Bad Harzburg, Bad Lauterberg und Quedlinburg den Harz erleben, der Kammerzofe von Habenichts im Schloss Stolberg begegnen oder dem Kerzenschein durch das Kloster Walkenried folgen: Die Vielfalt des Harzer Kultur Winters ist groß.

Führungen, Feste und Kulinarisches

Eine exklusive Führung durch das Weltkulturerbe Rammelsberg in Goslar gewährt Besuchern einen Einblick in das Leben und Arbeiten der Bergleute sowie in den Alltag eines modernen Museumsbetriebs. In die Harzer Unterwelt entführen die Iberger Tropfsteinhöhle bei Bad Grund und die Höhle Heimkehle bei Uftrungen im Südharz. Hahnenklee, Stolberg, Braunlage und St. Andreasberg laden zu musikalischen Winterfesten mit abwechslungsreichem Rahmenprogramm ein. „Licht ins finstere Mittelalter“ bringt eine Entdeckungstour mit Taschenlampe durch das Burg- und Schlossmuseum Allstedt. Kleine Harz-Fans können unter anderem der Märchenfee auf dem Schloß Wernigerode lauschen und auf dem Falkenstein ins mittelalterliche Burgleben eintauchen.

Auch kulinarische Genüsse in Kombination mit faszinierender Geschichte locken in den Harz. Nach einer Führung durch das 800 Jahre alte jüdische Halberstadt wartet ein Drei-Gang-Menü nach dem Prinzip der jüdischen Speisegesetze auf die Teilnehmer. In Osterwieck komplettiert ein rustikales Abendessen den Rundgang im Laternenschein und eine Einführung in die Trinkkultur kann man rund um das Schloss Harzgerode und in der Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei erleben. Für lustige Unterhaltung sorgen der Klappmaulkomiker Werner Momsen in Osterode sowie ein Kabarettabend im Sinne Otto Reutters in Nordhausen.

Der Harzer Kultur Winter findet vom 1. bis 16. Februar statt. Eine detaillierte Broschüre mit Informationen zu allen Terminen ist kostenlos beim Harzer Tourismusverband unter Telefon 05321/34040 und per E-Mail an info@harzinfo.de oder in den Tourist-Informationen im Harz erhältlich. Zudem sind alle Veranstaltungen auch online unter www.harzinfo.de/kultur-winter zu finden.