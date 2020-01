Pkw-Fahrer und Beifahrerin bei Unfall auf K61 verletzt

Seesen. Am Bahnübergang Frankfurter Straße in Seesen kam der Fahrer von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Betonpoller und touchierte ein Andreaskreuz.

Zwei Verletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag bei Seesen ereignete. Das meldet die Polizeiinspektion Goslar. Demnach befuhr ein 89-Jähriger mit seinem Pkw gegen 14.40 Uhr die K61 aus Richtung Hammershäuser Mühle in Richtung Seesen. Am Bahnübergang Frankfurter Straße kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Betonpoller und touchierte ein Andreaskreuz.

Neben dem Fahrer wurde auch die 88-jährige Ehefrau des Mannes verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Die an der DB-Anlage entstandene Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Sicherungseinrichtung des Bahnübergangs blieb funktionstüchtig. Der Unfall hatte keine Auswirkungen auf den Bahnverkehr.