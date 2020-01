Standorte für Windräder: Wälder rücken in den Fokus

Über mögliche Standorte für Windräder und den Ausbau der erneuerbaren Energie diskutierten die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses des Kreistags in ihrer jüngsten Sitzung. Auf der Tagesordnung stand der neue Landes-Raumordnungsplan, mit dem die Landesregierung die Grundsätze der Raumordnung umfassend aktualisieren will. Wie sich in der Debatte im Ausschuss zeigte, rücken nun auch mögliche Windkraft-Standorte in Wäldern in den...