Feuer bricht in Mehrfamilienhaus in Nordhausen aus

Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei: Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus sind am Abend des 20. Januar drei Frauen verletzt worden, eine 55-Jährige dabei schwer. Aus noch ungeklärter Ursache war das Feuer gegen 21.40 Uhr in einem Keller eines Wohnblockes Vor dem Vogel ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Auf Grund der massiven Rauchentwicklung entschied der Einsatzleiter der Feuerwehr, dass alle Mieter aus zwei Aufgängen ihre Wohnungen verlassen müssen. Zehn Menschen evakuierten die Kameraden der Feuerwehr, darunter sechs Bewohner mit Hilfe der Drehleiter, weitere Anwohner verließen selbstständig ihre Wohnungen. Elf Betroffene wurden vorübergehend in eine Notunterkunft gebracht, alle anderen kamen bei Freunden oder Verwandten unter. Kurz vor Mitternacht waren die Flammen gelöscht. Drei Frauen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 55-Jährige ist schwer verletzt, sie musste im Krankenhaus bleiben. Noch in der Nacht gaben die Verantwortlichen der Feuerwehr alle Wohnungen wieder frei. Der vorläufige Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der schweren Brandstiftung aufgenommen.

Spuren des Feuers und der Löscharbeiten. Foto: Polizei