Großkontrolle der Polizei Goslar

Goslar. Am Freitag, 10.Januar,führten Beamte der Polizeiinspektion Goslar die erste Großkontrolle des Jahres zur Bekämpfung der Eigentumskriminalität und der Tageswohnungseinbrüche durch. Auch bei dieser Kontrolle lagen die Hauptaugenmerke auf der Erkenntnisgewinnung über Reiserouten von Tätergruppierungen und einem präventiven Charakter zur Verdrängung und Abschreckung möglicher Einbrecher. Die Kontrolle wurde an der B82 an der Zufahrt zum Klostergut Riechenberg in Fahrtrichtung zur A7 durchgeführt. Gegen 15.40 Uhr fuhr ein Pkw VW Golf mit HZ-Kennzeichen in die Kontrollstelle. Der 32-jährige Fahrzeugführer aus Thale stand unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetaminen. Zudem wurden bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs mit Rauschgiftspürhund eine Tasche mit Marihuana und Amphetaminen aufgefunden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und entsprechende Verfahren eingeleitet.

Weiterhin wurden gegen mehrere Personen Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Außerdem war ein 23-jähriger Kosovare ohne Fahrerlaubnis mit seinem Pkw unterwegs. Für die zeitlichen Verzögerungen, die durch die Kontrolle bei anderen Verkehrsteilnehmern entstanden sind, bittet die Polizei um Verständnis. Im weiteren Verlauf des Jahres werden gleichgelagerte Kontrollen fortgeführt. pol