Schüler können sich für Physik-Seminar an der TU anmelden

Am 8. und 9. Februar findet das Schülerseminar „Energie und Materialphysik“ an der Technischen Universität Clausthal statt. Noch können sich Interessierte für das Programm zur Studienorientierung anmelden.

Materialforschung im Weltraum, CO 2 -Einsparung durch Sensorik oder die Brennstoffzelle in der Elektromobilität gehören zu den Themen, mit denen sich Oberstufenschüler in dem Seminar beschäftigen.

Vorträge und Laboraktivitäten

Ziel ist es, anhand von Vorträgen und Laboraktivitäten einen Einblick in ein späteres Studium an der Harzer Uni zu erhalten, insbesondere für den Bachelorstudiengang Energie und Materialphysik.

Das Seminar findet am ersten Tag im TU-Forschungszentrum Energiespeichertechnologien in Goslar statt und am zweiten im Institut für Physikalische Technologien und Energieforschung in Clausthal-Zellerfeld. Außer mit Professoren kommen die Teilnehmenden mit Studierenden ins Gespräch.

Die Kosten für Seminar, Verpflegung und Abendprogramm betragen 45 Euro. Informationen unter www.we.tu-clausthal.de/schuelerseminare.