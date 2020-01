Fachleute wollen Rettungsdienst besser für Zukunft rüsten

„Rettungsdienst – quo vadis?“ – eine wegweisende Beschreibung hatten die DRK-Rettungsdienste Niedersachsen als Thema gewählt, als sie zur Dreikönigstagung in Goslar einluden. Am Dienstag war der hochkarätig besetzte Auftakt des zweitägigen Expertentreffens. Mittwoch wurde die Tagung fortgesetzt, an...