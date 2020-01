Gräber auf Friedhof Northeim beschädigt

Ein Bürger meldete der Polizei am Mittwoch, 8. Januar, dass mehrere Gräber auf dem Stadtfriedhof in Northeim beschädigt worden seien. Vor Ort stellten die Polizeibeamten tatsächlich Beschädigungen an 13 Gräbern auf dem muslimischen Teil des Friedhofs fest. Das teilt die Polizeiinspektion Northeim mit.

Demnach wurden zum Teil Grabsteine umgestoßen, Bepflanzung herausgerissen und Grabschmuck zerstört. Das Staatsschutzkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Mit Blick auf den oder die potenziellen Täter, ein vorliegendes Motiv oder auch die Hintergründe zur Tat steht die Polizei derzeit allerdings noch am Anfang der Ermittlungen.

Zeugen sollten mögliche Hinweise unter Telefon 05551/70050 an die Northeimer Polizei melden.