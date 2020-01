Neun Monate auf Bewährung für Unternehmer

Das Landgericht Göttingen hat am Montag einen 57-jährigen Unternehmer aus dem Südharz wegen Steuerhinterziehung in neun Fällen zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilt. Die Kammer setzte die Strafe zur Bewährung aus. Der Angeklagte muss zudem eine symbolische Geldauflage in Höhe von...