Northeim Einbruch in ein Geschäfts- und Wohnhaus in Northeim.

Northeim. Am 4. Januar kam es zu einem Einbruch im Northeimer Stadtgebiet. In der Verdistraße verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein kombiniertes Geschäfts- und Wohnhaus und entwendeten dort Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Hauseigentümer waren zum Zeitpunkt der Tat nicht anwesend. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden.