19-Jähriger klaut Auto seines Vaters und verunglückt

In der Nacht zu Samstag ist ein 19-Jähriger in der Feldmark bei Moringen verunglückt. Das Auto hatte er seinem Vater geklaut. Zudem hatte der junge Mann keinen Führerschein. Das berichtet die Polizei.

Demnach hatte eine Zeugin der Polizei gegen 1.30 Uhr das Fahrzeug gemeldet, dass auf einem Feldweg parallel zur B241 auf einem Acker stand. Sie gab an, dass das Auto offensichtlich verunfallt war, Personen seien nicht in der Nähe. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Auto von einem 19-jährigen Moringer geführt wurde, der diesen ohne Erlaubnis des Vaters genommen hatte. Zudem hatte der 19-Jährige keinen Führerschein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er bei seiner Spritztour an einer Gabelung von dem Feldweg ab und landete auf einem angrenzenden Acker. Weiter stellte sich heraus, dass ein Bekannter des 19-Jährigen versuchte, seinem Kumpel zu helfen, indem er das Auto mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine von dem Acker bergen wollte. Die Zugmaschine war jedoch nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Der Mann muss sich dafür wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung verantworten.