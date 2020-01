Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Ein 69-Jähriger wurde in Göttingen von einem Auto erfasst (Symbol).

Göttingen. Bei einem Unfall mit einem Auto wurde in Göttingen ein Fußgänger vermutlich lebensgefährlich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Goßlerstraße in Göttingen ist am Freitag gegen 14.50 Uhr ein 69-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall vermutlich lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Mann aus ungeklärter Ursache beim Überqueren der Straße von einem aus Richtung Christophorusweg herannahenden Mercedes erfasst. Dessen 28-jährige Fahrerin blieb unverletzt.

Die Goßlerstraße war für die Unfallaufnahme etwa 45 Minuten gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr über die Theodor-Heuss-Straße ab. Das beteiligte Auto wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Göttingen sichergestellt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2215 bei der Polizei Göttingen zu melden. Die Ermittlungen dauern an.