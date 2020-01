Beifahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Unfall in Northeim wurde eine Person verletzt (Symbol).

Northeim. Eine Frau fuhr in Northeim auf ein an einer Ampel stehendes Auto auf. Die Beifahrerin im vorderen Wagen wurde beim Aufprall verletzt.

Verletzt wurde eine Frau bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 12.15 Uhr in Northeim ereignete. Das meldet die dortige Polizeiinspektion.

Demnach fuhr eine 59-Jährige beim Einbiegen, von der Landesstraße 572 aus Hollenstedt kommend, auf die Einbecker Landstraße in Richtung Innenstadt auf den haltenden Pkw eines 72-Jährigen auf. Laut Polizei wartete der Mann an der Einmündung zur Einbecker Landstraße, um in Richtung Innenstadt abbiegen zu können. Dies bemerkte die Frau zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf das stehende Fahrzeug auf.

Bei dem Unfall wurde die Beifahrerin des Mannes verletzt, so dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von insgesamt etwa 2.000 Euro.