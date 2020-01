Aufnahmen zeigen Tierpersönlichkeiten im Nationalpark

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Schalenwildmonitoring in deutschen Nationalparken“ des Bundesamts für Naturschutz (BfN) wurden auch im Nationalpark Harz Fotofallen aufgestellt. Insgesamt wurden bundesweit rund 650 automatische Kameras in neun Nationalparken und einem Naturschutzgebiet angebracht. Dieser Umfang ist beim Schalenwildmonitoring bislang einmalig. Jetzt fand die erste Auswertungsphase statt, die tolle Fotomotive der heimischen Tierwelt liefert.

Ein Wildschwein nahe Königskrug an der B4. Foto: Nationalpark

Seit Mitte September 2019 hängen insgesamt 60 Fotofallen in den Nationalpark-Revieren Schluft, Acker, Rehberg, Oderhaus, Bruchberg und Torfhaus. Die Kameras verbleiben ein Jahr lang in der Fläche und werden in diesem Zeitraum dreimal kontrolliert.

Vorkommen und Dichte

Ziel ist es, Aussagen über das Vorkommen und die Dichte von Schalenwild zu gewinnen. Weiterhin sollen die Zusammenhänge zwischen den Populationsgrößen und der Wirkung der Tierarten auf das Ökosystem erforscht sowie ein langfristiges Wildtiermonitoring in den Nationalparken etabliert werden. Die Auswertungen liefern wichtige Informationen zum Einfluss des Schalenwildes auf die Waldentwicklung. Gemeinsam sind die Chancen bei der Suche nach optimalen Vorgehensweisen größer, denn alle Schutzgebiete stehen bei den Fragen der Regulierung der Wildbestände vor den gleichen Herausforderungen, sind die Verantwortlichen überzeugt.

Die automatischen Wildkameras zeichnen unbemerkt für die Wildtiere über kombinierte Bewegungs- und Infrarotsensoren Bilder auf, die Tiere werden dadurch nicht gestört.

Ein Rothirsch in der Nähe der Achtermannloipe bei Oderbrück. Foto: Nationalpark

Am Probebetrieb des deutschlandweiten Forschungsprojektes nehmen die Nationalparke Berchtesgaden, Bayerischer Wald, Eifel, Schwarzwald, Hainich, Harz, Kellerwald-Edersee, Hunsrück-Hochwald und Müritz sowie das Naturschutzgebiet Königsbrücker Heide teil.

Die Finanzierung des Projektes stellt das Bundesamt für Naturschutz in Bonn sicher.