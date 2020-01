Fahrer eines Sattelzugs verursacht Schaden von 12.000 Euro

Torfhaus. Am 31.Dezember um 19.38 Uhr, beschädigte der Fahrer eines Sattelzuges mit der Firmenaufschrift Girteka den Parkscheinausgabeautomaten an der Zufahrt zum Großraumparkplatz auf Torfhaus. Der Fahrer fuhr kurz zuvor mit der weißen Sattelzugmaschine mit hellem Auflieger an der Zufahrt nach Öffnen der Schranke auf den Parkplatz. Wenige Minuten später wollte der Fahrer des Sattelzuges den Parkplatz wieder verlassen. Hierbei fuhr er jedoch nicht zur Ausfahrt des Parkplatzes,sondern wollte den Parkplatz auf dem gleichen Weg wieder verlassen. Nachdem die Zufahrtsschranke geöffnet worden war, passierte er die Schranke und streifte mit der rechten Seite des Aufliegers den Automaten zur Parkscheinausgabe und beschädigt diesen. Der Fahrer steigt aus dem Sattelzug aus und schaut sich den Schaden kurz an. Dann fährt er rückwärts wieder auf den Parkplatz und verläßt den Parkplatz wenig später über die Ausfahrt auf der Nordseite und entfernt sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmmern. An dem Parkscheinausgabeautomaten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro. Wer nähere Hinweise zu dem Sattelzug oder dem Fahrer machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05520/93260 mit der Polizei in Braunlage in verbindung zu setzen. pol

