12.000 Euro Schaden: Lkw-Fahrer beschädigt Parkautomaten

Die Polizei nimmt Hinweise zum Unfall in Torfhaus entgegen.

Torfhaus. Am Großraumparkplatz in Torfhaus beschädigte ein Lkw-Fahrer am Silvesterabend einen Parkautomaten. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Silvesterabend, 31. Dezember, wurde bei einem Unfall in Torfhaus ein Parkautomat beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt. Das berichtet die Polizei.

Demnach fuhr ein Lkw mit der Firmenaufschrift Girteka auf den Großraumparkplatz in Torfhaus auf. Als der Fahrer kurze Zeit später, um 19.38 Uhr den Parkplatz über die Auffahrt wieder verließ, beschädigte er mit der rechten Seite des Aufliegers einen Automaten für Parktickets. Der Lkw-Fahrer ist anschließend ausgestiegen, besah sich den Schaden und fuhr dann zunächst rückwärts wieder auf den Parkplatz. Kurz danach verließt er diesen über die Ausfahrt an der Nordseite, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Der Lkw wird wie folgt beschrieben: eine weiße Sattelzugmaschine der Firmenaufschrift Girteka, dazu ein heller Auflieger. Am Automaten entstand laut Informationen der Polizei ein Schaden von etwa 12.000 Euro. Wer nähere Hinweise zu dem Sattelzug oder dem Fahrer machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05520/93260 mit der Polizei in Braunlage in Verbindung zu setzen.POL