Eine Frau griff nach ihrer Festnahme in Bad Harzburg mehrere Polizisten an (Symbol).

Bad Harzburg. Eine Bad Harzburgerin wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen, weil sie stark alkoholisiert war. Dort beleidigte und trat sie mehrere Beamte.

Frau flüchtet nach Alkoholunfall und greift Polizisten an

Eine Frau beleidigte am Dienstag, 31. Dezember, mehrere Polizisten in Bad Harzburg und griff diese an. Sie war stark alkoholisiert und zuvor nach einem von ihr verursachten Unfall geflohen, wie die Polizei berichtet.

Der Unfall ereignete sich demnach kurz nach Mitternacht in der Ilsenburger Straße. Ein Zeuge beobachtete, wie die 47-jährige Fahrzeugführerin eines Opel Corsa gegen ein geparktes Auto und anschließend davon fuhr. Der Zeuge folgte der Unfallverursacherin bis zum Bad Harzburger Bahnhof und informierte die Polizei.

Die Beamten trafen ein, als die 47-Jährige mit ihrem Fahrzeug das Bahnhofsgelände verlassen wollte und hielten sie auf. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen, da sie stark alkoholisiert war. Auf der Dienststelle beleidigte sie die Polizisten mehrfach, trat zweien gegen Bauch und Beine.

Die Bad Harzburgerin wurde zur Ausnüchterung nach Goslar gebracht. Gegen sie wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, ihre Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 3.500 Euro.POL/FEG