Bewaffneter überfällt Backerei und flüchtet

Göttingen. Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann bedrohte die Verkäuferin einer Bäckereifiliale in Göttingen. Er flüchtete mit einer unbekannte Menge Bargeld.

Ein unbekannter Räuber hat am Samstag, 28. Dezember, eine Bäckereifiliale im Göttinger Posthof überfallen. Verletzte gab es dabei nicht, wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet.

Demnach hat der etwa 170 bis 175 cm große Mann gegen 16.20 Uhr das Geschäft in der Straße „Posthof“ betreten. Er bedrohte die 21 Jahre alte Verkäuferin mit einer Pistole und erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Mit den geraubten Einnahmen flüchtete der Täter anschließend in unbekannte Richtung.

Laut Polizei verlief die nach ihm eingeleitete Fahndung bisher ergebnislos. Der Täter wird wie folgt beschriebe: Etwa 170 bis 175 cm groß, dunkler Dreitagebart, bekleidet mit dunkler Jeans und schwarzer Jacke. Er sprach Hochdeutsch ohne Akzent.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.POL