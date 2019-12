Diebstahl von drei E-Autos

Göttingen. Aus einer Burger Filiale in der Reinhäuser Landstraße sind in den frühen Morgenstunden bei einem Einbruch am Sonntag drei Elektro-Autos entwendet worden. Diese waren auf einem Hinterhof abgestellt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Kleinwagen der Marke Citroen C-zero und einen Peugeot iOn in weiß bzw. silber. Die Fahrzeuge sind mit einem gut sichtbaren, magnetischen Schriftzug der Firma „Burger me“ versehen. Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der Telefonnummer 0551/491-2115 entgegen. (so)

