Northeim. Am Sonntag, dem 29.Dezember, kam es in den frühen Morgenstunden zu mehreren Polizeieinsätzen in einer Bar in Northeim Am Münster. Zunächst gerieten ein 31-Jähriger und ein 51- Jähriger aus Northeim in Streit. In deren Verlauf wurde der 51- Jährige zu Boden geschubst und leicht verletzt. Fast zeitgleich wird der 51- Jährige von einem 25- Jährigen aus Northeim aus unbekannten Gründen im Gesicht verletzt. Der 51- Jährige wurden durch beide Körperverletzungen nur leicht verletzt. Kurze Zeit später schlug der 25- Jährige einer 28- jährigen Frau aus Northeim im Streit mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Diesewurde mit Gesichtsverletzungen durch eine RTW-Besatzung in Northeimer Krankenhaus gebracht. Gegen 4.10 Uhr beschädigte dann ein 33- Jähriger aus Northeim beim Verlassen der Bar den Pkw Renault eines 22- Jährigen aus Uslar. Der 35- Jährige konnte durch die Polizei kurze Zeit später ermittelt werden. Bei der Feststellung seiner Identität beleidigte er die Polizeibeamten mehrmals. Durch die Polizei wurden mehrere Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung gefertigt. (ots)

