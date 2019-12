Sido-Fan-Set für krebskranken Fünfjährigen

Der Move ist perfekt. James Dean bewegt sich geschmeidig, er zeigt, was er kann. Der fünfjährige Junge ist stationär auf der Kinderkrebsstation der Abteilung Pädiatrische Hämatologie und Onkologie der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der UMG. Dort bekommt er seine Chemotherapie. James Dean hat das Non-Hodgkin-Lymphom und wird in der Abteilung Pädiatrische Hämatologie und Onkologie der UMG sowohl ambulant wie stationär behandelt. James Dean kommt wie seine Eltern Angel und Marcel Kos aus Hamm.

Geschenkt bekommen hat James Dean eine Sido-Kappe, ein T-Shirt und eine CD von Sido, alles vom Rapper persönlich handsigniert. Die Fanartikel brachte Savoy-Geschäftsführer Markus Thunert von der Feier zum 20-jährigen Bestehen des Clubs in Göttingen mit. Dort hatte der Deutsch-Rapper Sido zum Jubiläum einen Gastauftritt.

Moves mit Sido-Cap: James Dean tanzt gerne und zeigt auf der Station gerne, was er kann. Foto: Swen Pförtner / UMG

Thunert beließ es nicht bei dem Fan-Set. James Dean bekam noch ein großes Lego-Technic-Set mit einem Kranwagen geschenkt. Dazu einen Eintrittsgutschein für den Club, gültig ab dem Jahr 2030. Da darf der dann 16-jährige Junge ohne elterliche Begleitung in den Club. Eine feine Geste des Geschäftsführers: „Das soll auch ein Zeichen für die Hoffnung sein, dass der Junge bis dahin sein Ziel erreicht und wieder gesund wird“, so Thunert.

Arzt schlägt James Dean für das Geschenk vor

Vorgeschlagen hatte den Jungen Christian Baldini, Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin in der Abteilung Pädiatrische Hämatologie und Onkologie. „Als ich gehört habe, welches Geschenk angeboten wurde, habe ich sofort an James Dean gedacht. Er tanzt so gerne auf Station, hat viel Freude an Bewegung und eine so positive Grundeinstellung. Er musste es einfach sein“, so Baldini. Weihnachten konnte der Junge wieder zuhause feiern. Die Eltern Marcel und Angel Kos freuten sich mit ihrem Sohn über die Überraschung: „Es war die beste Entscheidung, die wir treffen konnten, um James auf der Station 4031 in der Uniklinik Göttingen behandeln zu lassen. In so einer schwierigen Zeit, wie wir sie gerade erleben, ist es eine Riesenhilfe, wenn man sich auf so ein spitzen Team verlassen kann. Es fängt bei den Ärzten an und gilt für alle Pfleger und Psychologen.“

Thunert schenkte der Kinderkrebsstation der Abteilung Pädiatrische Hämatologie und Onkologie der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin noch ein weiteres komplettes Sido-Fanartikel-Set und mehrere Gutscheine an die Mitarbeiter für den Eintritt zu After-Work-Partys im Savoy.