Vier Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Hahnenklee Zwei Autos stießen in einer Kurve zusammen, die Insassen kamen in Krankenhäuser. Der Sachschaden ist fünfstellig.

Vier Menschen sind am Sonntag, 22. Dezember, bei einem Verkehrsunfall zwischen Kreuzeck und Hahnenklee-Bockswiese verletzt worden. Das teilt die Polizei Goslar mit. Demnach war ein 34-Jähriger aus Berlin am späten Nachmittag mit seinem Auto von Kreuzeck kommend in Hahnenklee unterwegs. In Bockwiese sei er dann beim Durchfahren einer Rechtskurve nach links abgekommen und hier mit einem entgegen kommenden Pkw eines 58-Jährigen aus Sarstedt kollidiert.



Bei dem Zusammenstoß wurden alle vier Personen, die in den Autos saßen, verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Beobachtung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, heißt es in der Polizeimitteilung abschließend.