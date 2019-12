Täter werfen Gullydeckel gegen Schaufenster

Clausthal-Zellerfeld Die Scheibe des Geschäfts in Clausthal-Zellerfeld hielt stand, die Täter gelangten nicht in den Markt.

Ein oder mehrere Täter haben versucht, am frühen Sonntagmorgen, 22. Dezember, in das Geschäft Technik-Partner des Marktkaufes in Clausthal-Zellerfeld einzudringen. Dazu warfen sie einen Gullydeckel gegen ein Schaufenster, wie die Polizei mitteilt. Trotzdem hielt die Scheibe stand. Die Täter ließen von ihrem Vorhaben ab, ohne in den Markt gelangt zu sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit der Dienststelle in Clausthal-Zellerfeld unter Telefon 05323/941100 in Verbindung zu setzen.