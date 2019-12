Mann schlägt Discobesucher nieder und bewirft Helfer mit Zaun

Ein 26-jähriger Goslarer behauptete am frühen Samstagmorgen, 21. Dezember, Opfer einer Körperverletzung in einer Diskothek in der Baßgeige in Goslar geworden zu sein. Darüber berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Laut Informationen der Polizei sie bei Sichtung des Videomaterials festgestellt worden, dass das vermeintliche Opfer selbst eine bislang unbekannte Person zu Boden geschlagen und getreten hatte. Einen zu Hilfe eilenden Passanten bewarf er mit einem Zaun.

Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.