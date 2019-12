Fußballspieler schlägt Gegner ins Gesicht

Foto: Igor Stevanovic / Bits and Splits - stock.adobe.com

Northeim. Zu der Auseinandersetzung kam es bei einem Fußballturnier in Northeim. Zuvor soll der Spieler vom Gegner und dessen Mannschaft beleidigt worden sein.

Im Rahmen eines Fußballturniers kam es nach einem Spiel am Freitag zu einer Auseinandersetzung. Darüber informiert die Polizei. Ein 22-jähriger Moringer soll einem gegnerischen Spieler – einem 31-jährigen Northeimer – auf dem Weg vom Spielfeld in den Kabinentrakt ins Gesicht geschlagen haben. Der Moringer gab an, dass er zuvor im Spiel und auch danach von Spielern der gegnerischen Mannschaft beleidigt wurde. Strafverfahren wurden eingeleitet.