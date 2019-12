Verdächtiger nach Überfall auf Pizzaboten in U-Haft

Einen mutmaßlichen Straftäter nahmen Beamte der Polizei Göttingen am Donnerstag, 19. Dezember, fest. Gegen den Mann wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, weil bereits im November einen Pizzaboten bedroht und anschließend beraubt haben soll. Darüber berichtet die Polizei in einer Pressemittelung.

Demnach soll der 36-jährige Tatverdächtige am Nachmittag des 24. November unter falschem Namen und mit unterdrückter Rufnummer Lebensmittel bei einem Pizza-Lieferservice bestellt haben. Als der 25-jährige Bote um 15 Uhr das Essen anliefern wollte, bedrohte ihn der 36-Jährige mit einem Messer und forderte ihn auf, die Warmhaltetasche mit den Lebensmitteln auszuhändigen. Die Polizei geht davon aus, dass er Geld in der Tasche vermutete. Als der Bote der Aufforderung nicht nachkam, entriss ihm der Göttinger die Tasche samt Inhalt und flüchtete mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.

In der Wohnung des 36-Jährigen beschlagnahmte die Polizei am Donnerstagmorgen die mutmaßliche Tatbekleidung, die vermeintliche Tatwaffe und mehrere Mobiltelefone. Die Untersuchungshaft wurde angeordnet, da nach Einschätzung des zuständigen Haftrichters Flucht- und Wiederholungsgefahr bestanden habe. Der Festgenommene ist bereits polizeibekannt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.